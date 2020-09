Loredana Bertè e le ragazze del Socrate | Quando avevo io la minigonna agli autisti cadeva l' occhio e tamponavano

Leggi su iltempo

(Di venerdì 18 settembre 2020); si schiera con ledel Liceo. La cantautrice, che domenica compirà 70 anni, posta una vecchia foto su Instagram che la ritrae insu una bicicletta per le strade di Roma. "andavo al liceo - scrive la; nel post - arrivavo con lae 2 pennelli in tasca,giravo in bici le auto siperché glisi giravano a guardarmi. All'epoca laera considerata scandalosa ma io ne ho fatto la mia DIVISA DI EMANCIPAZIONE FEMMINILE. Ognuno è libero di vestirsi come vuole, essere chi crede ed amare chi sceglie di amare". In chiusura ...