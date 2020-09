Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck: “Ho coltivato marijuana sul terrazzo” (Di venerdì 18 settembre 2020) Patrizia De Blanck tiene banco al Grande Fratello Vip 5, la contessa ha raccontato di avere un ottimo pollice verde, senza saperlo, per la marijuana. Patrizia De Blanck è stata anche una coltivatrice di marijuana, pur senza saperlo. La contessa ha raccontato ai coinquilini del Grande Fratello Vip 5 di averlo fatto, sul proprio terrazzo, anche se in realtà senza saperlo. Gli aneddoti della contessa stanno tenendo viva la conversazione di questa edizione VIP del reality di Canale 5, divertendo sia il pubblico da casa che i suoi compagni di avventura. La contessa ogni giorno ha una storia da raccontare ai suoi coinquilini, due giorni fa Patrizia De Blanck ha detto di aver ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 settembre 2020)Detiene banco alVip 5, la contessa ha raccontato di avere un ottimo pollice verde, senza saperlo, per laDeè stata anche una coltivatrice di, pur senza saperlo. La contessa ha raccontato ai coinquilini delVip 5 di averlo fatto, sul proprio terrazzo, anche se in realtà senza saperlo. Gli aneddoti della contessa stanno tenendo viva la conversazione di questa edizione VIP del reality di Canale 5, divertendo sia il pubblico da casa che i suoi compagni di avventura. La contessa ogni giorno ha una storia da raccontare ai suoi coinquilini, due giorni faDeha detto di aver ...

