Covid-19: in Inghilterra non si esclude un nuovo confinamento a livello nazionale (Di venerdì 18 settembre 2020) Ad alludervi è il ministro della sanità britannico: «È fondamentale che le persone seguano le regole». Leggi su media.tio.ch (Di venerdì 18 settembre 2020) Ad alludervi è il ministro della sanità britannico: «È fondamentale che le persone seguano le regole».

PiazzapulitaLA7 : Immagini del mondo che è e che sarà: il primo bacio. Questo è un bimbo nato in Inghilterra dove i morti per covid… - johnnyargo1 : Follie dappertutto. In #Inghilterra hanno istituito the #RuleOfSix non più di 6 persone insieme al chiuso o all’ape… - nonela_radio : In Inghilterra non si esclude un nuovo lockdown - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Nuove restrizioni contro il Covid-19. Per l'OMS la situazione in Europa è gr… - MarcoCampa10 : RT @SMaurizi: 5. durante lockdown COVID, l'Inghilterra ha saputo sistemare ogni homeless senza problemi. E allora perché non continuare a f… -