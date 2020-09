Calciomercato Juventus, Iachini su Chiesa: “Ho ricevuto questo segnale…” (Di venerdì 18 settembre 2020) In questi giorni stanno circolando parecchie indiscrezioni relative ad un potenziale acquisto della Juventus che andrà a ricoprire il ruolo di ala destra. Data la non certa permanenza di Douglas Costa, la dirigenza bianconera starebbe pensando al rinforzo da regalare ad Andrea Pirlo in vista della prossima stagione. Il nome in primo piano sarebbe comunque quello di Federico Chiesa della Fiorentina, pallino di Fabio Paratici da almeno 3 anni. Le alte pretese dei gigliati, non favorirebbero una eventuale trattativa ed il presidente Viola, Rocco Commisso, non avrebbe intenzione di cedere il classe 1997 a poco prezzo. Tuttavia, il rinnovo contrattuale di Chiesa con la Fiorentina stenta ad arrivare e queste frizioni potrebbero favorire l’inserimento dei club interessati al giocatore, tra cui la stessa ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 18 settembre 2020) In questi giorni stanno circolando parecchie indiscrezioni relative ad un potenziale acquisto dellache andrà a ricoprire il ruolo di ala destra. Data la non certa permanenza di Douglas Costa, la dirigenza bianconera starebbe pensando al rinforzo da regalare ad Andrea Pirlo in vista della prossima stagione. Il nome in primo piano sarebbe comunque quello di Federicodella Fiorentina, pallino di Fabio Paratici da almeno 3 anni. Le alte pretese dei gigliati, non favorirebbero una eventuale trattativa ed il presidente Viola, Rocco Commisso, non avrebbe intenzione di cedere il classe 1997 a poco prezzo. Tuttavia, il rinnovo contrattuale dicon la Fiorentina stenta ad arrivare e queste frizioni potrebbero favorire l’inserimento dei club interessati al giocatore, tra cui la stessa ...

