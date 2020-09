Borsa: Lse tratta in esclusiva con Euronext-Cdp, si punta a nascita maxi polo Ue mercati finanziari/Adnkronos (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 apr. (Adnkronos) - L'avvio delle negoziazioni in esclusiva tra London Stock Exchange group e Euronext- Cdp Equity, insieme a Intesa Sanpaolo, rappresenta un passo importante verso la nascita di un grande polo europeo dei mercati finanziari. A una settimana soltanto dalla presentazione delle offerte per Borsa Italiana, la cordata Euronext-Cdp-Intesa Sp incassa dunque un risultato molto importante. L'offerta si è dimostrata infatti quella più valida tra quelle presentate a Lse. Eppure la battaglia si preannunciava particolarmente agguerrita con concorrenti del calibro di Deutsche Borse e della Borsa svizzera Six che controlla anche la piazza di Madrid. Euronext-Cdp, quindi, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 18 settembre 2020) Roma, 18 apr. () - L'avvio delle negoziazioni intra London Stock Exchange group e- Cdp Equity, insieme a Intesa Sanpaolo, rappresenta un passo importante verso ladi un grandeeuropeo dei. A una settimana soltanto dalla presentazione delle offerte perItaliana, la cordata-Cdp-Intesa Sp incassa dunque un risultato molto importante. L'offerta si è dimostrata infatti quella più valida tra quelle presentate a Lse. Eppure la battaglia si preannunciava particolarmente agguerrita con concorrenti del calibro di Deutsche Borse e dellasvizzera Six che controlla anche la piazza di Madrid.-Cdp, quindi, ...

Tele_Nicosia : Euronext-Cdp tratta in esclusiva con Lse per Borsa Italiana, si punta a nascita maxi polo Ue mercati finanziari - fisco24_info : Euronext-Cdp tratta in esclusiva con Lse per Borsa Italiana, si punta a nascita maxi polo Ue mercati finanziari :… -