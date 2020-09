Benevento, già contro l’Inter con mille spettatori? (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Le parole di Vincenzo Spadafora aprono a nuovi e inaspettati scenari. Il calcio si era già rassegnato a dover vivere le prime tre giornate del nuovo campionato nel vuoto e nel silenzio degli stadi. Questa mattina, invece, il Ministro dello Sport ha annunciato l’apertura degli impianti a mille spettatori per le manifestazioni sportive all’aperto. Significa che anche gli stadi italiani potranno tornare a ospitare i tifosi, seppur in numero esiguo e limitato. Lo start verrà dato dagli internazionali di tennis in svolgimento a Roma dal 14 al 21 settembre. Al Foro Italico mille spettatori potranno assistere a semifinali e finale, in programma proprio nel weekend nel quale ripartirà la serie A. Una prima giornata che non ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Le parole di Vincenzo Spadafora aprono a nuovi e inaspettati scenari. Il calcio si era già rassegnato a dover vivere le prime tre giornate del nuovo campionato nel vuoto e nel silenzio degli stadi. Questa mattina, invece, il Ministro dello Sport ha annunciato l’apertura degli impianti aper le manifestazioni sportive all’aperto. Significa che anche gli stadi italiani potranno tornare a ospitare i tifosi, seppur in numero esiguo e limitato. Lo start verrà dato dagli internazionali di tennis in svolgimento a Roma dal 14 al 21 settembre. Al Foro Italicopotranno assistere a semifinali e finale, in programma proprio nel weekend nel quale ripartirà la serie A. Una prima giornata che non ...

Lacernman : @Solocarmen1 @nickymack_2 Il problema l'hai gia detto: Benevento e' una citta piccola e tranquilla percio deve esse… - simo140609 : Firmerei col sangie già per il Benevento salvo - mausei8 : @PietroLazze Che pagliacci i giocatori... È tornato perché lo hanno scaricato a Milano, e l'unica alternativa era i… - Fabiano63334135 : @capuanogio L'unica cosa da introdurre sono i playout per la retrocessione perché con squadre piccole come spezia c… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento già Benevento, ECOTURISMO: Il Sannio si candida a diventare una capitale verde europea l'eco di caserta