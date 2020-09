Referendum: come voteranno i partiti sul taglio dei parlamentari (Di giovedì 17 settembre 2020) Tutte le posizioni politiche relative al Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari previsto per i prossimi 20 e 21 Settembre I prossimi 20 e 21 Settembre si vota anche per il Referendum sul taglio dei parlamentari che, in caso di approvazione della legge, ridurrebbe i deputati a 400 (oggi sono 630) e i Senatori a 200 (oggi sono 315). Si tratta di una consultazione elettorale di tipo confermativo: ciò vuol dire che per ritenerlo valido non ci sarà bisogno di raggiungere alcun quorum; basterà che uno degli schieramenti abbia ottenuto anche un solo voto in più. L’appuntamento con le urne della prossima settimana, è al centro del dibattito politico; c’è chi (l’opposizione) vi vede un test anche per la tenuta della ... Leggi su zon (Di giovedì 17 settembre 2020) Tutte le posizioni politiche relative alcostituzionale suldeiprevisto per i prossimi 20 e 21 Settembre I prossimi 20 e 21 Settembre si vota anche per ilsuldeiche, in caso di approvazione della legge, ridurrebbe i deputati a 400 (oggi sono 630) e i Senatori a 200 (oggi sono 315). Si tratta di una consultazione elettorale di tipo confermativo: ciò vuol dire che per ritenerlo valido non ci sarà bisogno di raggiungere alcun quorum; basterà che uno degli schieramenti abbia ottenuto anche un solo voto in più. L’appuntamento con le urne della prossima settimana, è al centro del dibattito politico; c’è chi (l’opposizione) vi vede un test anche per la tenuta della ...

Piu_Europa : ? #REFERENDUM: SMONTIAMO LE BUFALE ? Mancano pochissimi giorni al referendum sul #TaglioDeiParlamentari e continuan… - La7tv : #dimartedi Marco #Travaglio: 'Ci sono un sacco di persone che dicono che voteranno 'No' solo per andare contro il M… - bendellavedova : #DiMaio come #Salvini come #Meloni: No al #Mes, Sì al #referendum. I populisti sono uniti e la vittoria, con buona… - Etya73 : RT @BartNicolotti: @CarterNicK50 @Andrea0606061 @Fata_Turch @alian_maria @giildagio @vitcastagna @Anna10802 @bizzarri_paolo @GianluigiFutur… - Etya73 : RT @IoNonVotoM5S: Se la spesa pubblica in ???? è di 800/900 miliardi di euro e il risparmio della riforma lo 0,007%, 5 Stelle merita un sonor… -