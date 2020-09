Omicidio Willy | parla un testimone | “Bianchi gli ha dato prima un calcio | poi un pugno in testa”

LaStampa : Omicidio Willy Monteiro Duarte, i fratelli Bianchi e gli altri della banda percepivano il reddito di cittadinanza - VittorioSgarbi : Ah, si, era la 'povertà' di questi individui che Di Maio e i 5 Stelle volevano abolire? - davidealgebris : Tutti e 4 i Killer di Willy percepiscono Reddito di Cittadinanza. Finanizamo criminali. Poi da video ovviamente pre… - SavioFicorella : RT @GiorgiaMeloni: Apprendo dalla stampa che i quattro arrestati per l'omicidio di #WillyMonteiro prendevano il #REDDITOdiCITTADINANZA. Ma… - GiovanniCalcara : RT @VotersItalia: Gli ASSASSINI di #WillyMonteiro: vita da nababbi col #REDDITOdiCITTADINANZA Facevano i fighi a sbafo e poi si sono messi… -

I giornali di oggi dedicano l’apertura a notizie diverse: alcuni seguono il discorso sullo stato dell’unione della presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha proposto di superar ...Come il padre Ruggero anche i fratelli Marco e Gabriele, arrestati per la morte di Willy Monteiro Duarte, percepiscono il reddito di cittadinanza. La notizia è riportata oggi da alcuni organi di stamp ...I fatti smontano le balle dei fratelli Marco e Gabriele Bianchi, accusati di omicidio volontario per la morte di Willy Monteiro Duarte, il brutale assassinio di Colleferro. Si scopre infatti che, stan ...