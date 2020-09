“Navalny non è stato avvelenato in aeroporto ma in un albergo” (Di giovedì 17 settembre 2020) L’oppositore russo Alexey Navalny è ancora ricoverato nella clinica Charité di Berlino dove è stato trasferito il 22 agosto scorso, dopo due giorni in un ospedale in Siberia, ma le sue condizioni sono in netto miglioramento. Grazie a un post pubblicato su Instagram dai suoi collaboratori, emergono nuovi particolari sui momenti che hanno preceduto il malore dell’oppositore temuto dal Cremlino: Navalny sarebbe stato avvelenato con una bottiglia d’acqua (e non con un tè, come era stato detto in precedenza) che avrebbe bevuto nella sua camera d’albergo in Siberia lo scorso 20 agosto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Алексей ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 settembre 2020) L’oppositore russo Alexey Navalny è ancora ricoverato nella clinica Charité di Berlino dove ètrasferito il 22 agosto scorso, dopo due giorni in un ospedale in Siberia, ma le sue condizioni sono in netto miglioramento. Grazie a un post pubblicato su Instagram dai suoi collaboratori, emergono nuovi particolari sui momenti che hanno preceduto il malore dell’oppositore temuto dal Cremlino: Navalny sarebbecon una bottiglia d’acqua (e non con un tè, come eradetto in precedenza) che avrebbe bevuto nella sua camera d’albergo in Siberia lo scorso 20 agosto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Алексей ...

