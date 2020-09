Mortaruolo e Pepe | “Servono giuste alleanze per il bene della città”

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutivento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei due candidati alle elezioni regionali del Partito Democratico, Erasmoe Antonella: “Accogliamo con piacere l’apertura al confronto con le altre forze politiche fatta da Civico 22 con un comunicato e sosteniamo con convinzione la posizione già espressa da Giovanni De Lorenzo, segretario cittadino del Partito Democratico. Oggi, con ancora più convinzione, dobbiamo impegnarci per costruire l’alternativa al malgoverno che ha caratterizzato in questi anni la guidacittà divento. Riteniamo che un’alternativa vera, credibile e responsabile si possa costruire avendo uno sguardo ampio, in dialogo con le altre forze politiche e ...

"La questione scuola é un tema su cui si è a lungo dibattuto in questa campagna elettorale, il comune di Benevento é per l'ennesima volta tra gli ultimi posti, ha vinto un bando di 310mila euro per la ...Oggi 17 settembre farà tappa nel Sannio il Ministro per gli affari europei, Enzo Amendola. Insieme a Mino Mortaruolo e Antonella Pepe, candidati al Consiglio regionale della Campania nella lista del P ...Oggi 17 settembre farà tappa nel Sannio il ministro per gli Affari Europei, Enzo Amendola. Insieme a Mino Mortaruolo e Antonella Pepe, candidati al Consiglio regionale della Campania nella lista del P ...