Harry, Meghan e la regina: se mi lasci ti cancello (Di giovedì 17 settembre 2020) Elisabetta II, neutrale per dovere, lo è sempre stata anche nelle faccende private. Nel suo lungo regno non ha mai replicato a dicerie, pettegolezzi, né a voci più certe. Sua Maestà agisce, non commenta. Se vuole mandare un segnale al parentado piuttosto che esporsi con una dichiarazione pubblica, la 94enne sposta le foto sulla scrivania. Se appari sullo sfondo del suo discorso di Natale non hai niente da temere, se invece la tua foto è finita in soffitta devi averla fatta grossa. Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 settembre 2020) Elisabetta II, neutrale per dovere, lo è sempre stata anche nelle faccende private. Nel suo lungo regno non ha mai replicato a dicerie, pettegolezzi, né a voci più certe. Sua Maestà agisce, non commenta. Se vuole mandare un segnale al parentado piuttosto che esporsi con una dichiarazione pubblica, la 94enne sposta le foto sulla scrivania. Se appari sullo sfondo del suo discorso di Natale non hai niente da temere, se invece la tua foto è finita in soffitta devi averla fatta grossa.

