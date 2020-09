Calciomercato Juve: De Sciglio al Psg dopo l’infortunio di Bernat? (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Paris Saint Germain è alle prese con l’infortunio al crociato di Bernat: torna in auge il nome di Mattia De Sciglio per la fascia Il Paris Saint Germain torna alla carica per Mattia De Sciglio. Il club francese, infatti, deve fare i conti con l’infortunio al crociato di Juan Bernat con conseguente lunga assenza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Leonardo avrebbe individuato nel terzino della Juve il sostituto ideale anche per la sua duttilità e capacità di giocare su entrambe le fasce. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Paris Saint Germain è alle prese con l’infortunio al crociato di: torna in auge il nome di Mattia Deper la fascia Il Paris Saint Germain torna alla carica per Mattia De. Il club francese, infatti, deve fare i conti con l’infortunio al crociato di Juancon conseguente lunga assenza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Leonardo avrebbe individuato nel terzino dellail sostituto ideale anche per la sua duttilità e capacità di giocare su entrambe le fasce. Leggi su Calcionews24.com

(ANSA) - TORINO, 17 SET - Risoluzione consensuale del contratto per Gonzalo Higuain, che dunque non è più un giocatore della Juventus. L'operazione genera un effetto economico negativo di 18,3 milioni ...

Quello di Arek Milik alla Roma sembra un passaggio pronto a consumarsi nelle prossime ore. Le ha confermato anche Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, attraverso Twitter: "Dzeko alla Juve, Mi ...

Oggi Luis Suarez ha sostenuto e superato l’esame di italiano B1 a Perugia e entro qualche settimana sarà un cittadino comunitario. Sfumato il suo passaggio alla Juventus (dove andrà invece Dzeko), dif ...

