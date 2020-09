Al Napoli manca un centrocampista, a meno che non sia una scelta (Di giovedì 17 settembre 2020) La partenza di Marques Allan ha ridotto a cinque il numero dei giocatori a centrocampo, rendendolo l’unico reparto in cui manca la doppia opzione in ogni posizione. Oltre ai titolari Fabian Ruiz, Demme e Zielinski, Gennaro Gattuso può ricorrere ad Elmas e Lobotka. Per sistemarsi numericamente, dunque, potrebbe essere utile un nuovo innesto. Eppure il Napoli non si è mai mosso concretamente in estate per l’arrivo di un centrocampista, essenzialmente per due ragioni. La prima è che bisognava necessariamente attendere di formalizzare la cessione di Allan all’Everton, per incassare e liberare uno slot. La seconda invece ha motivi tattici ed è tuttora un nodo da sciogliere, perché la squadra al momento è incastrata tra l’affidabilità del 4-3-3 che ha permesso di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 settembre 2020) La partenza di Marques Allan ha ridotto a cinque il numero dei giocatori a centrocampo, rendendolo l’unico reparto in cuila doppia opzione in ogni posizione. Oltre ai titolari Fabian Ruiz, Demme e Zielinski, Gennaro Gattuso può ricorrere ad Elmas e Lobotka. Per sistemarsi numericamente, dunque, potrebbe essere utile un nuovo innesto. Eppure ilnon si è mai mosso concretamente in estate per l’arrivo di un, essenzialmente per due ragioni. La prima è che bisognava necessariamente attendere di formalizzare la cessione di Allan all’Everton, per incassare e liberare uno slot. La seconda invece ha motivi tattici ed è tuttora un nodo da sciogliere, perché la squadra al momento è incastrata tra l’affidabilità del 4-3-3 che ha permesso di ...

La nuova stagione è ormai alle porte. Il Napoli, nella prima giornata del campionato italiano di Serie A, debutterà domenica 20 settembre contro il Parma. Il cantiere è ancora aperto. Milik, Ounas, Ma ...

Milik si è allenato anche ieri mattina, per conto suo, così come deciso da Gattuso e dal ds Giuntoli. Solo un po' di palestra, nessuna voglia di sorridere né di parlare neppure con i compagni e poi se ...

I nomi in lizza per palazzo Santa Lucia sono 7, ma gli occhi sono puntati soprattutto sui due rivali, se non eterni, almeno da un decennio: Vincenzo De Luca, esponente Pd a guida della coalizione di c ...

