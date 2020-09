Al Bano | «Sto bene con Loredana | ma non la sposo»

AlbertoPots : @ImPlumpAndRipe Sto urlando AaAAAAaAAaaAa in Al Bano Carrisi - MallardGio : @lelasense Nessuna contraddizione ??Entrambi diciamo che le pensioni sono mediamente basse, solo che lui ha una conc… - zazoomblog : Al Bano smentisce le notizie sul matrimonio: “Con Loredana sto bene così” - #smentisce #notizie #matrimonio: - francescapaolam : RT @Santas_Official: Fatemi sapere se decidete di devolvere il vostro regalo di Natale in beneficenza: sto organizzando una raccolta fondi… - moonshadow_369 : RT @Deltacetum: Sofia sei tanto bellina, somigli alla Romina Power degli anni '70, ma sai quanti ne trovi meglio di sto cretino con 14 CR??… -

Ultime Notizie dalla rete : Bano Sto

"Un giornalista mi ha fatto una domanda, io ho dato l’esatta risposta. La domanda che mi è stata fatta è 'tu ce la faresti a vivere con 1470 euro di pensione?', La risposta è no, non ce la farei, data ...Al Bano Carrisi per la prima volta parla delle presunte nozze con Loredana Lecciso. Negli ultimi mesi si è parlato spesso di un matrimonio in arrivo per il cantante e la showgirl pugliese. I due si so ...Albano è tornato in ottima forma dopo il periodo di lockdown che lo ha visto costretto, come il resto degli italiani, chiuso in casa. Albano in casa è stato con Loredana Lecciso con la quale ha recupe ...