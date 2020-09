Venezuela, Onu: “Maduro responsabile gravi violazioni diritti umani” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ginevra, 16 set. (Adnkronos/dpa) – Il presidente Venezuelano Nicolas Maduro è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani nella violenta repressione dell’opposizione, con omicidi, sparizioni, torture e stupri. E’ quanto si legge in un rapporto di 414 pagine, frutto di una missione d’inchiesta dell’Onu in Venezuela, che sarà discusso mercoledì della settimana prossima al Consiglio Onu dei diritti umani a Ginevra. Vi sono “ragionevoli” motivi di ritenere che il presidente, così come i ministri dell’Interno e la Difesa, abbiano “ordinato o contribuito ai crimini documentati”, si legge nel rapporto. Il testo riporta oltre 5mila uccisioni da parte delle forze di sicurezza, ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ginevra, 16 set. (Adnkronos/dpa) – Il presidenteno Nicolas Maduro èdideiumani nella violenta repressione dell’opposizione, con omicidi, sparizioni, torture e stupri. E’ quanto si legge in un rapporto di 414 pagine, frutto di una missione d’inchiesta dell’Onu in, che sarà discusso mercoledì della settimana prossima al Consiglio Onu deiumani a Ginevra. Vi sono “ragionevoli” motivi di ritenere che il presidente, così come i ministri dell’Interno e la Difesa, abbiano “ordinato o contribuito ai crimini documentati”, si legge nel rapporto. Il testo riporta oltre 5mila uccisioni da parte delle forze di sicurezza, ...

