Traffico Roma del 16-09-2020 ore 11:30 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all’ascolto Traffico in coda per incidente sulla tangenziale est tra via Salaria e viale di Tor di Quinto in direzione dello Stadio Olimpico coda per incidente sulla via Flaminia altezza Saxa Rubra in direzione del centro coda per Traffico sul Raccordo Anulare in prossimità dello svincolo della via Flaminia su entrambe le carreggiate intenso il Traffico sulla via Salaria tra via di Villa Spada il aeroporto dell’Urbe possibili rallentamenti per un incidente sul Largo Maresciallo Diaz direzione viale di Tor di Quinto chiusa per lavori Piazza della Marranella modifica la viabilità anche su via Casilina e strade adiacenti modifiche anche per i trasporti interrotto il servizio della linea ferroviaria Termini Centocelle e deviazioni per le linee bus 105 409 ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascoltoin coda per incidente sulla tangenziale est tra via Salaria e viale di Tor di Quinto in direzione dello Stadio Olimpico coda per incidente sulla via Flaminia altezza Saxa Rubra in direzione del centro coda persul Raccordo Anulare in prossimità dello svincolo della via Flaminia su entrambe le carreggiate intenso ilsulla via Salaria tra via di Villa Spada il aeroporto dell’Urbe possibili rallentamenti per un incidente sul Largo Maresciallo Diaz direzione viale di Tor di Quinto chiusa per lavori Piazza della Marranella modifica la viabilità anche su via Casilina e strade adiacenti modifiche anche per i trasporti interrotto il servizio della linea ferroviaria Termini Centocelle e deviazioni per le linee bus 105 409 ...

Antonel36628575 : @carloemme50 @violalaviola Fossero i sette colli il problema di Roma ... traffico inaudito e buche come crateri. La… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa trasporto eccezionale tra Svincolo Valdarno (Km 335,8) e A1 Svincol… - muoversintoscan : ??In #A1 restano rallentamenti tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Regolare il traffico altrove #viabiliTOS - Roma_Amore_Mio : Via dei Fori Imperiali Vista Colosseo 1962 Anche 58 anni fa c'erano le macchine In fila per il traffico - PLRomaCapitale : #Roma - Via Flaminia - #Traffico rallentato causa #incidente altezza Saxa Rubra in direzione Roma Centro -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 16-09-2020 ore 08:30 RomaDailyNews ANAS: “In corso lavori di risanamento pavimentazione SS4 Salaria”

Continuano i lavori di ripristino della pavimentazione sulla strada statale 4 Salaria da parte di ANAS. I lavori che si stanno svolgendo in tratti saltuari in entrambe le direzioni stanno interessando ...

Alberto Sordi: la villa romana dell'attore dal 16 settembre apre al pubblico con la Mostra del centenario!

Dopo 6 mesi di attesa in occasione del centenario della nascita di Alberto Sordi, la storica villa dell'attore apre le porte al pubblico il 16 settembre e ospita la grande mostra de Il Centenario. Noi ...

Rudy Zerbi incontra un cinghiale a Roma: «Allucinante!»

Rudy Zerbi si è trovato faccia a faccia con un cinghiale nel centro di Roma. Evento dal tocco surreale che il discografico ha documentato con una serie di clip sulle sue Instagram Stories. «Allucinant ...

Continuano i lavori di ripristino della pavimentazione sulla strada statale 4 Salaria da parte di ANAS. I lavori che si stanno svolgendo in tratti saltuari in entrambe le direzioni stanno interessando ...Dopo 6 mesi di attesa in occasione del centenario della nascita di Alberto Sordi, la storica villa dell'attore apre le porte al pubblico il 16 settembre e ospita la grande mostra de Il Centenario. Noi ...Rudy Zerbi si è trovato faccia a faccia con un cinghiale nel centro di Roma. Evento dal tocco surreale che il discografico ha documentato con una serie di clip sulle sue Instagram Stories. «Allucinant ...