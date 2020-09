“Tale e Quale Show”, al via la decima edizione. Conduce Carlo Conti da venerdi 18 settembre in diretta in prima serata (Di mercoledì 16 settembre 2020) “TALE E Quale SHOW” LA decima edizione AL VIA VENERDÌ 18 settembre SU RAI1 IL VARIETÀ CONDOTTO DA Carlo Conti IN GARA 10 VIP, 5 DONNE E 5 UOMINI: ECCO CHI SONO CONFERMATA LA GIURIA COMPOSTA DA LORETTA GOGGI, GIORGIO PANARIELLO E VINCENZO SALEMME È tutto pronto per il via del programma più camaleontico della televisione italiana. Da venerdì 18 settembre e per nove settimane dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma Carlo Conti condurrà in diretta “Tale e Quale Show”, il varietà di punta di Rai1 (prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy), da sempre campione d’ascolti e tra i più commentati sui ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 settembre 2020) “TALE ESHOW” LAAL VIA VENERDÌ 18SU RAI1 IL VARIETÀ CONDOTTO DAIN GARA 10 VIP, 5 DONNE E 5 UOMINI: ECCO CHI SONO CONFERMATA LA GIURIA COMPOSTA DA LORETTA GOGGI, GIORGIO PANARIELLO E VINCENZO SALEMME È tutto pronto per il via del programma più camaleontico della televisione italiana. Da venerdì 18e per nove settimane dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Romacondurrà in“Tale eShow”, il varietà di punta di Rai1 (prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy), da sempre campione d’ascolti e tra i più commentati sui ...

