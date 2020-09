Sharon Stone: “Non ti rendi conto di quanto l’aspetto fisico conti, finché non inizia a cedere con l’età" (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Chi nega che l’aspetto fisico conti dice una grossa, grassa bugia”. A dirlo è Sharon Stone in un’intervista al britannico Telegraph, spiegando che “non ti rendi conto di quanto l’aspetto fisico conti, finché non inizia a cedere con l’età”. L’attrice 62enne ha ripercorso la sua carriera affermando che sul set del notissimo film Basic Instinct “avevano assunto un truccatore: mi riempiva di trucco che io poi mi toglievo subito. Non mi era concesso scegliere personalmente il mio make up artist”.In quel periodo, ha proseguito la Stone, “tutti mi dicevano cosa non ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Chi nega che l’aspettodice una grossa, grassa bugia”. A dirlo èin un’intervista al britannico Telegraph, spiegando che “non tidil’aspetto; noncon l’età”. L’attrice 62enne ha ripercorso la sua carriera affermando che sul set del notissimo film Basic Instinct “avevano assunto un truccatore: mi riempiva di trucco che io poi mi toglievo subito. Non mi era concesso scegliere personalmente il mio make up artist”.In quel periodo, ha proseguito la, “tutti mi dicevano cosa non ...

