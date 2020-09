Pioli: “Non sottovalutiamo lo Shamrock. L’Europa è l’habitat del Milan” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ha parlato da Milanello, prima dell’esordio nei preliminari di Europa League contro lo Shamrock Rovers, Stefano Pioli. Queste le parole del tecnico del Milan: “Siamo emozionati per l’inizio di una nuova stagione e di terminare il percorso iniziato lo scorso anno. Vogliamo arrivare ai gironi di Europa League, ma non va sottovalutato il nostro avversario, sappiamo che sarà una gara difficile – ha detto il tecnico -. Lo Shamrock gioca un calcio moderno, fisicamente sono più pronti di noi e hanno delle buone individualità. Noi ripartiamo dalla nostra identità e dai nostri principi di gioco, poi su chi partirà titolare dipende anche dalle condizioni fisiche”. Un pensiero sul ritorno in Europa dei rossoneri e sulle condizioni di Ibra e Tonali: “L’Europa è ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 16 settembre 2020) Ha parlato da Milanello, prima dell’esordio nei preliminari di Europa League contro loRovers, Stefano. Queste le parole del tecnico del Milan: “Siamo emozionati per l’inizio di una nuova stagione e di terminare il percorso iniziato lo scorso anno. Vogliamo arrivare ai gironi di Europa League, ma non va sottovalutato il nostro avversario, sappiamo che sarà una gara difficile – ha detto il tecnico -. Logioca un calcio moderno, fisicamente sono più pronti di noi e hanno delle buone individualità. Noi ripartiamo dalla nostra identità e dai nostri principi di gioco, poi su chi partirà titolare dipende anche dalle condizioni fisiche”. Un pensiero sul ritorno in Europa dei rossoneri e sulle condizioni di Ibra e Tonali: “L’Europa è ...

