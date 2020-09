Perché ogni donna dovrebbe provare a vivere da sola (Di mercoledì 16 settembre 2020) Perché andare a vivere da sole spaventa così tanto? C’è chi proprio non riesce a rinunciare a quella sensazione di ritornare a casa e trovarla piena. Che si tratti della casa dell’infanzia, dove vivono ancora i genitori, o di un appartamento condiviso con i coinquilini, la tendenza è spesso quella di non voler affrontare i momenti di solitudine. Tornare la sera in una casa vuota può far scattare nell’immaginario comune una tradizionale e nostalgica scena di un film, eppure avere un nido vuoto, da costruire a propria immagine e somiglianza, non è affatto male. Tutte dovremmo provare ad andare a vivere da sole, un’esperienza che ci fa crescere e cambiare, che ci responsabilizza e ci mette davanti a nuove sfide. Quella che all’apparenza è solo una casa, diventa ... Leggi su dilei (Di mercoledì 16 settembre 2020) Perché andare ada sole spaventa così tanto? C’è chi proprio non riesce a rinunciare a quella sensazione di ritornare a casa e trovarla piena. Che si tratti della casa dell’infanzia, dove vivono ancora i genitori, o di un appartamento condiviso con i coinquilini, la tendenza è spesso quella di non voler affrontare i momenti di solitudine. Tornare la sera in una casa vuota può far scattare nell’immaginario comune una tradizionale e nostalgica scena di un film, eppure avere un nido vuoto, da costruire a propria immagine e somiglianza, non è affatto male. Tutte dovremmoad andare ada sole, un’esperienza che ci fa crescere e cambiare, che ci responsabilizza e ci mette davanti a nuove sfide. Quella che all’apparenza è solo una casa, diventa ...

lucianonobili : Fa tenerezza #Salvini che strepita contro il #Redditodicittadinanza in campagna elettorale. Se l’Italia spende ogni… - meb : Oggi a Vecchiano coi bambini della materna del Cottolengo che ripartono con la scuola. Occorre un’attenzione senza… - graziano_delrio : Si chiama #NextGenerationEU perché le risorse devono servire a cambiare il paese (e l’Europa) non per noi, nè solo… - vin83295924 : @MarcelloLyotard Scusa non voglio tampinarti, ma anche queste scatti tu? Lo scatto è perfetto e la natura conserva… - divmples : @GraziaMesoraca in ogni caso non andrei perché vorrei evitare le ragazzine eccitate che iniziano a urlare HAHAHAH -

Ultime Notizie dalla rete : Perché ogni Viviana Parisi e Gioele Mondello, la teoria dei legali: «Omicidio-suicidio? No, è salita sul traliccio perché... Corriere della Sera