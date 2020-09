Messi sfonda il miliardo di dollari e supera anche Ronaldo in testa

Ultime Notizie dalla rete : Messi sfonda

Quotidiano.net

Messi e Ronaldo guidano tutte le classifiche del calcio. Anche quelle economiche. Sono ancora loro, infatti, i due calciatori più ricchi al mondo, secondo la rivista americana Forbes. L’argentino ha s ...Milano, 15 settembre 2020 - Il lato A e il lato B. In tempi di streaming e musica liquida spiazza un po’ ritrovarsi davanti un album concettualmente diviso in due come “Nuda” di Annalisa, nata nell’85 ...Con un epilogo ben differente: la Pulga è stata trattenuta da Bartomeu a ogni costo, mentre Suarez scaricato ad ancora un anno dalla fine del suo contratto. Ma intanto, sottolinea il quotidiano catala ...