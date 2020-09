I segreti del Brunch perfetto

Leggi su panorama

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Autunno è di sicuro il periodo migliore per godersi la domenica un ottimo. Sono anni che questo "pasto" tradizionale negli Usa che unisce colazione e pranzo per chi nel giorno libero dorme fino a tardi sta diventando sempre più di moda anche da noi. Al punto che sono sempre più numerosi i ristoranti e locali che lo organizzano.Ma se davvero si punta al meglio dal punto di vista della qualità ecco che non può mancare l'esperienza del grande albergo.A Roma, Milano, Torino, nelle città i migliori hotel mettono a disposizione i loro chef per organizzare e creareche diventano vere e proprie esperienze culinarie. Una coccola di lusso a preso contenuto assolutamente da sperimentare. Fabrizio Borraccino - Executive Chef del Four Seasons Hotel Milano - ci aiuta a capire quali siano i ...