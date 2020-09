“Genesis 2.0”, tra Mad Max e Jurassic Park (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una scena di Genesis 2.0 – Ph credit: webÈ lo stesso Christian Frei, in una clip introduttiva, a definire Genesis 2.0 (2018) un incontro fra Mad Max e Jurassic Park. E non avrebbe potuto descriverlo meglio. Il documentario, infatti, è innanzitutto costruito su una narrazione parallela, divisa tra la tundra dell’artico e i laboratori di biologia di sintesi. Da un lato il film segue le avventure dei ricercatori di zanne di mammut, tra terre selvagge e impervie e condizioni di vita disumane. Dall’altro racconta come una scoperta tra quegli stessi ghiacci potrebbe cambiare per sempre la vita sulla terra e l’ingegneria genetica e molecolare. Il difficile equilibrio in “Genesis 2.0” La tundra artica in Genesis 2.0 – Ph. credit: webFrei ammette di aver lavorato per oltre un anno nel tentativo di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 16 settembre 2020) Una scena di Genesis 2.0 – Ph credit: webÈ lo stesso Christian Frei, in una clip introduttiva, a definire Genesis 2.0 (2018) un incontro fra Mad Max e. E non avrebbe potuto descriverlo meglio. Il documentario, infatti, è innanzitutto costruito su una narrazione parallela, divisa tra la tundra dell’artico e i laboratori di biologia di sintesi. Da un lato il film segue le avventure dei ricercatori di zanne di mammut, tra terre selvagge e impervie e condizioni di vita disumane. Dall’altro racconta come una scoperta tra quegli stessi ghiacci potrebbe cambiare per sempre la vita sulla terra e l’ingegneria genetica e molecolare. Il difficile equilibrio in “Genesis 2.0” La tundra artica in Genesis 2.0 – Ph. credit: webFrei ammette di aver lavorato per oltre un anno nel tentativo di ...

