Barcellona, altra vittoria in amichevole. Messi trascina

Il Barcellona ha battuto in amichevole il Girona, vincendo 3-1 grazie alla doppietta di Messi e alla rete di Coutinho. L'argentino sembra aver ingranato, tornando con la testa a pieno nel mondo Barcellona, e anche la condizione fisica ritrovata aiuta. Anche Koeman sorride, con una nuova vittoria che alleggerisce sicuramente il lavoro in vista del debutto stagionale.

LA PARTITA

È stato Coutinho, giocatore sul quale il Barcellona sembra voler puntare dopo alcuni anni di alti e bassi, a sbloccare il test amichevole tra blaugrana e Girona. Nella rete del brasiliano non è mancato lo zampino di Messi, che ha lanciato la giovane stellina ...

