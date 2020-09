Alien Huang | l' attore e cantante taiwanese trovato morto a 36 anni

(Di mercoledì 16 settembre 2020)è la terza star asiatica trovata morta a 36, il 16 settembre 2020, per sospetto suicidio; prima di lui l'attrice giapponese Sei Ashina e la coreana Oh In-hye. Il mistero si infittisce. Dopo l'attrice giapponese Sei Ashina e la collega coreana Oh In-hye, anche l'(aliasHong-Sheng) è statonella sua casa il 16 settembre 2020 all'età di 36. Si sospetta che la causa della morte sia il suicidio. La polizia locale ha confermato che il corpo diè statoquesta mattina nella sua casa nel distretto di Beitou, Taipei. ...

bianca_caimi : RT @RepSpettacoli: È morto il cantante taiwanese Alien Huang, aveva 36 anni - DonaghGordon : RT @repubblica: È morto il cantante taiwanese Alien Huang, aveva 36 anni [aggiornamento delle 11:11] - Onda68Dom : RT @RepSpettacoli: È morto il cantante taiwanese Alien Huang, aveva 36 anni - GPiziarte : È morto il cantante taiwanese Alien Huang, aveva 36 anni - repubblica : È morto il cantante taiwanese Alien Huang, aveva 36 anni [aggiornamento delle 11:11] -

Ultime Notizie dalla rete : Alien Huang

la Repubblica

Alien Huang è la terza star asiatica trovata morta a 36 anni, il 16 settembre 2020, per sospetto suicidio; prima di lui l'attrice giapponese Sei Ashina e la coreana Oh In-hye. Il mistero si infittisce ...Il cantante, attore, conduttore televisivo e imprenditore taiwanese Alien Huang, conosciuto anche come Huang Hong-Sheng o Xiao Gui è morto a 36 anni nella sua casa di Taipei. La polizia locale ha conf ...Tre personaggi del mondo dello spettacolo sono morti in Asia, negli ultimi tre giorni, in circostanze misteriose che fanno pensare al suicidio. Tutti avevano 36 anni. L'ultimo a perdere la vita è stat ...