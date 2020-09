Abusi sul nipote di 10 anni | arrestato nel Napoletano

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ accusato di avere abusato del nipotino di soli 10. L’uomo, 57, di Castellammare di Stabia (Napoli) rintracciato, è statoa Saronno (Varese). Ad eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, gli agenti del commissariato stabiese e della Squadra Mobile di Varese. Secondo le indagini degli agenti di Castellammare di Stabia, è stato permesso di accertare che ”in tre distinte occasioni – come scrive in una nota il procuratore di Torre Annunziata, Nunzio Fragliasso – anche approfittando del rapporto di parentela esistente tra la vittima e lo zio, quest’ultimo aveva fatto entrare nella sua abitazione, a Castellammare di Stabia, il ...

mattinodinapoli : Abusi sessuali sul nipote di 10 anni, nonno orco arrestato nel Napoletano - tomlinsontshirt : volete gentilmente capire che le accuse di stupro, di abusi e simili sono accuse gravi e che non vanno usate per sc… - Deny_2020 : RT @romanannamaria: #RulaJebreal «Negli ultimi tre anni, sono 3 milioni le donne che hanno subito violenza sessuale sul posto di lavoro. Ne… - AnielloDV : RT @GeometrInRete: Se gli abusi sono sanabili, il superbonus 110% è possibile. Il quesito posto dal Collegio dei Geometri di Ancona all’Age… - GeometrInRete : Se gli abusi sono sanabili, il superbonus 110% è possibile. Il quesito posto dal Collegio dei Geometri di Ancona al… -

Ultime Notizie dalla rete : Abusi sul

Lavori Pubblici

Dopo la denuncia del pro di Partypoker, Patrick Leonard, sull’abuso dei solver real time sempre più diffuso (nel mirino sono finiti 50 account russi sospetti) durante le sessioni di gioco, il mondo de ...Emily Ratajkowski ha denunciato pubblicamente il fotografo Jonathan Leder, che avrebbe abusato di lei in casa sua nel 2012. In un’intervista per The Cut Emily Ratajkowski ha confessato per la prima vo ...Durante l’evento Time Flies di ieri, Apple ha annunciato anche il bundle di servizi chiamato Apple One, che a quanto pare sembra non essere piaciuto a Spotify. Spotify ha rilasciato una dichiarazione ...