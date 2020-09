Una notte a Como, 10 giorni senza visite in ospedale (Di martedì 15 settembre 2020) I pazienti che hanno soggiornato all’estero devono sottoporsi a un isolamento “doppio”. Leggi su media.tio.ch (Di martedì 15 settembre 2020) I pazienti che hanno soggiornato all’estero devono sottoporsi a un isolamento “doppio”.

Ultime Notizie dalla rete : Una notte Una notte a Como, 10 giorni senza visite in ospedale Ticinonline Parte un colpo durante una lite, arrestato 35enne

La Squadra Volante della Questura di Latina, unitamente a personale del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri, nel corso della notte ha tratto in arresto ... a seguito di una violenta lite, era ...

Il Canton Ticino caccia gli italiani: centinaia di permessi di soggiorno non rinnovati in barba alle leggi

La trasmissione televisiva svizzera Falò ha mandato in onda, il 3 settembre appena trascorso, un’indagine relativa alla serialità con cui le autorità del Cantone Ticino ignorano le leggi in materia di ...

Rogo nella notte, due auto distrutte dalle fiamme sulla via vecchia per Francavilla

Due auto sono state distrutte dalle fiamme questa notte intorno alle 3.10 a Ceglie Messapica. Le fiamme sono divampate da una una Audi e hanno coinvolto un altro veicolo postaggiato nei pressi sulla p ...

