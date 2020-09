Tutti i miei sbagli (Di martedì 15 settembre 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 37 di Vanity Fair fino al 15 settembre C’è quello che lo chiama in via del Corso, dal motorino: «Bella Damià». C’è la ragazzina che scoppia a piangere al ristorante perché lo ha riconosciuto ma è troppo emozionata per alzarsi a andargli a chiedere un selfie. E ci sono gli oltre 700 mila follower su Instagram sempre nel cellulare. «A me non costa nulla essere fermato dalle persone, resto umile, ringrazio sempre», si affretta a dire Riccardo Mandolini. «Però mi piaceva andare a prendere un cappuccino, o in metro, senza essere notato…». Una missione impossibile ormai, ora che Baby, la serie tv di Netflix di cui è il «bad boy», Damiano appunto, è arrivata alla terza, attesissima, ultima stagione. Leggi su vanityfair (Di martedì 15 settembre 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 37 di Vanity Fair fino al 15 settembre C’è quello che lo chiama in via del Corso, dal motorino: «Bella Damià». C’è la ragazzina che scoppia a piangere al ristorante perché lo ha riconosciuto ma è troppo emozionata per alzarsi a andargli a chiedere un selfie. E ci sono gli oltre 700 mila follower su Instagram sempre nel cellulare. «A me non costa nulla essere fermato dalle persone, resto umile, ringrazio sempre», si affretta a dire Riccardo Mandolini. «Però mi piaceva andare a prendere un cappuccino, o in metro, senza essere notato…». Una missione impossibile ormai, ora che Baby, la serie tv di Netflix di cui è il «bad boy», Damiano appunto, è arrivata alla terza, attesissima, ultima stagione.

c_appendino : Ho visto con i miei occhi centinaia di ragazze e ragazzi spendersi in prima persona, come volontari (ma non solo) p… - caterinabalivo : Amoriiiii sveglia si va a scuola. Risposta: mamma ma c’è ancora il coronavirus, dai facci dormire ??Con i miei modi… - Mov5Stelle : 'I miei unici obiettivi sono il bene della mia città e il benessere di tutti i cittadini'. Leggi di più su Carmen… - antoniodballaro : “Voglio fare scuola con i miei ragazzi in classe. Una frase che è preghiera, desiderio e anche grido di dolore. Non… - santanos125 : RT @deluzenluz: Mi fa innamorare il tuo sorriso e la tua voce quando mi parli all'orecchio spazzolando ciascuno dei miei sensi tutti quelli… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutti miei Tiziana Cantone, a quattro anni dalla scomparsa, la riapertura del caso Vesuvio Live "La morte di Willy? Cultura fascista" E le cancellano l'account

Ha fatto rumore la storia condivisa da Chiara Ferragni qualche giorno fa sul caso di Willy Monteiro. L'influencer ha fatto sue, pubblicandole nelle storie del suo profilo, le parole della pagina Insta ...

GP Toscana F1, trionfa Hamilton su Bottas e Albon. Pazza gara con 3 partenze: Ferrari, Leclerc 8°

Giro 57 - Sempre primo Hamilton su Bottas e Albon che ora è a 4”. Poi Ricciardo, Perez, Norris, Kvyat. Leclerc è 9° e Vettel 10° Giro 8 - Antonio Giovinazzi: “Siamo fortunati a stare tutti bene, situa ...

Grande Fratello Vip: Massimiliano Morra nominato, Signorini apre il televoto per il preferito

Cominciano le nomination, è possibile votare solo uomini. Dayane Mello nomina Massimiliano Morra: "Non mi ha mai guardato". Patrizia De Blanck: "Perdono ma non dimentico. Quindi visto che lui ha sparl ...

Ha fatto rumore la storia condivisa da Chiara Ferragni qualche giorno fa sul caso di Willy Monteiro. L'influencer ha fatto sue, pubblicandole nelle storie del suo profilo, le parole della pagina Insta ...Giro 57 - Sempre primo Hamilton su Bottas e Albon che ora è a 4”. Poi Ricciardo, Perez, Norris, Kvyat. Leclerc è 9° e Vettel 10° Giro 8 - Antonio Giovinazzi: “Siamo fortunati a stare tutti bene, situa ...Cominciano le nomination, è possibile votare solo uomini. Dayane Mello nomina Massimiliano Morra: "Non mi ha mai guardato". Patrizia De Blanck: "Perdono ma non dimentico. Quindi visto che lui ha sparl ...