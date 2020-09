Thiago Alcantara più vicino al Liverpool: tra i Reds una possibile cessione (Di martedì 15 settembre 2020) Nonostante le rassicurazioni degli ultimi tempi, Thiago Alcantara sembra intenzionato a lasciare il Bayern Monaco. Dopo il Triplete realizzato con i bavaresi, il centrocampista spagnolo sentirebbe la necessità di cambiare aria, tuffandosi in una nuova avventura. E la nuova esperienza potrebbe essere proprio il Liverpool di Jurgen Klopp.caption id="attachment 1014373" align="alignnone" width="1024" Thiago Alcantara (getty images)/captionSACRIFICIORispetto alle ultime voci, sembrerebbe che i Reds non siano disposti a cedere Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese resterebbe con il resto della squadra, formando una mediana strepitosa con lo stesso Alcantara. Tuttavia, secondo Don Balon, il vero sacrificio potrebbe avvenire più avanti nel campo con la ... Leggi su itasportpress (Di martedì 15 settembre 2020) Nonostante le rassicurazioni degli ultimi tempi,sembra intenzionato a lasciare il Bayern Monaco. Dopo il Triplete realizzato con i bavaresi, il centrocampista spagnolo sentirebbe la necessità di cambiare aria, tuffandosi in una nuova avventura. E la nuova esperienza potrebbe essere proprio ildi Jurgen Klopp.caption id="attachment 1014373" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionSACRIFICIORispetto alle ultime voci, sembrerebbe che inon siano disposti a cedere Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese resterebbe con il resto della squadra, formando una mediana strepitosa con lo stesso. Tuttavia, secondo Don Balon, il vero sacrificio potrebbe avvenire più avanti nel campo con la ...

forumJuventus : [Sportmediaset] Nonostante la voglia di rivalsa, D.Costa è sul mercato: si lavora allo scambio con Thiago Alcantara… - ItaSportPress : Thiago Alcantara più vicino al Liverpool: tra i Reds una possibile cessione - - DomenicoMarini5 : @Ciao19991 @MariaC08220254 @ContinassaMech @michele134567_g @_deep_x Quindi Dzeko (o Suarez) e Kean in avanti. A ce… - guluvabynature : so no sergio reguilon, no thiago alcantara, no dayot upacemano, no jadon sancho ? who tf are we signing kanti ?… - AbbatePeppe : #SKYCAMPOAPERTO Notizie di Auoar alla Juve? Scambio Douglas Costa x Thiago Alcantara? -

Ultime Notizie dalla rete : Thiago Alcantara Hoeness su Thiago Alcantara: "Liverpool e United voglio ricattare il Bayern" Goal.com Douglas Costa rinato: i dubbi della Juve

TORINO – La Juventus continua a muoversi sul mercato in vista dell’inizio della stagione con alcuni giocatori ancora in dubbio. Uno di questi è l’esterno brasiliano Douglas Costa, che la Juventus non ...

Massimo Pavan a Sportitalia: “La Juve segue diverse piste, su Suarez e Thiago Alcantara...”

Massimo Pavan parla del mercato della Juventus a Sportitalia: "La Juventus segue diverse piste, la prima è Suarez, ma non è l'unica attenti a Dzeko che piace molto a Pirlo, quindi il bosniaco sta recu ...

Mercato estero: sì di Bale al Man United. Per Messi 'grana' stipendio, il piano del Liverpool per Thiago

Secondo TalkSport il Liverpool aspetterà l'ultima settimana di mercato per presentare un'offerta al Bayern Monaco per Thiago Alcantara. I Reds potrebbero perdere Divock Origi: la punta belga piace a ...

