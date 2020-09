Suzuki Swace - Svelata la wagon per l' Europa

Leggi su quattroruote

(Di martedì 15 settembre 2020) Laprosegue nella propria partnership industriale con la Toyota e presenta la, sorella gemella della Corolla Touring Sports Hybrid. Di questa vettura, per il momento prezzi e disponibilità in Italia non sono ancora noti. Gemella della Corolla e ibrida. Come già accaduto con la Across, derivata dalla RAV4 ibrida plug-in, lapermette alladi entrare in un segmento inedito per il marchio, ovvero quello delle stationmedie. Laoffre un bagagliaio che va da un minimo di 596 litri a un massimo di 1.606. L'elemento chiave è il powertrain full hybrid 1.8 litri da 122 CV totali abbinato al cambio automatico Cvt. Lanon ha fornito ancora i dati completi e ha previsto per ora valori indicativi ...