Ora spunta la perizia sull' incidente Cosa è successo davvero a Zanardi

Marco Gentile Depositata presso la procura di Siena la perizia sull'incidente occorso ad Alex Zanardi lo scorso 19 giugno. La sua handbike funzionava bene Il grave incidente occorso ad Alex Zanardi risale allo scorso 19 giugno: sono passati 88 giorni da quel tragico incidente ma il campione paralimpico sta ancora combattendo per la vita. La notizia di giornata è che in procura a Siena è stata depositata una consulenza tecnica sulla dinamica dell'incidente occorso allo sfortunato ex pilota di Formula Uno che con la sua handbike si è scontrato con un autocarro lungo la provinciale 146 tra Pienza e San Quirico d'Orcia, nella provincia di Siena.

Fiorentina e Roma hanno iniziato una trattativa per Federico Fazio. Il giocatore andrebbe a rinforzare una difesa già esperta, che può contare su German Pezzella e Martin Caceres; l'argentino era stat ...

Il nuovo saluto anti-Covid: un modo in più per fare un gesto antico quanto l’uomo

Esterno giorno, ora di aperitivo, in Francia. Arriva una nuova persona nel gruppo: è una bella donna che tutti iniziano a salutare con il classico triplo bacio sulla guancia. Quando arriva il nostro t ...

Juve: Dzeko e Suarez, la situazione. E spunta l'esterno

Allora è Dzeko? Sì, Milik permettendo. Il film sul centravanti non è ancora finito, anche se nella giornata di ieri ha vissuto una giornata di svolta. Perché l'accordo fra Roma e Napoli per il passagg ...

