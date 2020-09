Mercato | Suarez-Juve | tempi lunghi Pirlo sceglie Dzeko

SkyTG24 : Mercato Juve, Dzeko supera Suarez nella corsa alla maglia numero 9 - Gazzetta_it : #Suarez, i tempi si allungano. #Pirlo ha fretta e la #Juve va decisa su Dzeko - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS ?? Ramon Planes su #Suarez ?? Il ds del #Barcellona, ha parlato dell'uruguaiano durante la presen… - davidemontorro : Ora però bisogna far saltare tante teste all’interno della Dirigenza Juve. Nel 2020 non puoi accorgerti solo al mom… - AnonimoNero : E anche sul mancato arrivo di #Suarez sono arrivato prima degli esperti di calcio mercato -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Suarez

Juve favorita, ma stavolta di poco. Dopo nove scudetti consecutivi conquistati dominando, i bianconeri sentono il fiato sul collo dell'Inter a una settimana dall'avvio della serie A. La stagione, che ...Ramon Planes, direttore sportivo del Barcellona: "Fase avanzata per l'uscita di Vidal. Suarez? Siamo un processo di cambiamento, stiamo lavorando". Luis Suarez e Arturo Vidal ad un passo dall'addio al ...Intrigo di mercato nel maxi-scambio tra Roma, Juve e Napoli: sembrava tutto fatto, ma Milik dice no alla proposta dei giallorossi. Quando ormai lo scambio dell'estate sembrava destinato ad andare in p ...