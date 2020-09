Le ultime da Parma: affaticamento muscolare per Gervinho, verso il forfait Gagliolo (Di martedì 15 settembre 2020) Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Leggi su tuttonapoli (Di martedì 15 settembre 2020) IlCalcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana.

DiMarzio : #Tonali day al #Milan, le ultime su #Vidal all'#Inter. E il #Parma diventa americano? Buonanotte con tutte le trat… - sscalcionapoli1 : Modulo già scelto e ballottaggio in attacco: ultime di formazione in vista di Parma #ForzaNapoliSempre - SciabolataFFP : Secondo l'esperto di #calciomercato @NicoSchira Luca #Pellegrini avrebbe ricevuto diversi interessamenti nelle ulti… - Fantacalcio : Parma, Lucarelli: 'Gervinho al Benevento? Magari...' - CarloTramelli : Su #Parma le situazioni peggiorano in termini di clima,una deriva sempre più feudale . Nelle ultime settimane aumen… -

Ultime Notizie dalla rete : ultime Parma Ultime Parma - In tre in dubbio per la sfida contro il Napoli Il Napoli Online Down di Rete: ecco i problemi su rete Tim, Wind, Tre, Vodafone e Iliad

Negli ultimi mesi, a causa del lungo periodo di Lockdown, sono stati molteplici i disservizi telefonici che hanno interessato l’intero paese e che, di fatto, hanno lasciato senza rete migliaia di cons ...

Mercato: la Roma prende Kumbulla, Commisso a Firenze per blindare Chiesa

ROMA - Marash Kumbulla è ad un passo dalla Roma. Un colpo a sorpresa quello dei giallorossi che hanno trovato l'intesa con il Verona per il 20enne difensore albanese cercato nelle scorse settimane anc ...

Per Ricci cambia tutto! Un club di Serie A si inserisce in modo deciso tra la Fiorentina e il centrocampista: I dettagli

Samuele Ricci continua ad essere uno dei profili più richiesti della Serie B. Il centrocampista classe ’01 era stato seguito a lungo da Milan, Borussia Dortmund e Fiorentina. Proprio il club viola si ...

