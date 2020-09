La storia del primo, disastroso episodio pilota di Game of Thrones (Di martedì 15 settembre 2020) Vi ricordate la primissima puntata di Game of Thrones? Quella con l’arrivo di re Baratheon a Grande inverno, i metalupi, la caduta di Bran dalla torre? Ebbene: non è in realtà esattamente la prima in assoluto della serie Hbo tratta dai romanzi di George R. R. Martin. L’episodio pilota andato in onda ha un precedente. Un nuovo libro, intitolato Fire Cannot Kill a Dragon: Game of Thrones and the Untold Story of the Epic Series, in uscita negli Stati Uniti il 6 ottobre, racconta attraverso le testimonianze dei diretti interessati il dietro le quinte di 15 anni di lavorazione della produzione dei record, dagli incontri preliminari all’epico finale passando per molteplici difficoltà realizzative e tanti altri retroscena. Fra gli ... Leggi su wired (Di martedì 15 settembre 2020) Vi ricordate la primissima puntata diof? Quella con l’arrivo di re Baratheon a Grande inverno, i metalupi, la caduta di Bran dalla torre? Ebbene: non è in realtà esattamente la prima in assoluto della serie Hbo tratta dai romanzi di George R. R. Martin. L’andato in onda ha un precedente. Un nuovo libro, intitolato Fire Cannot Kill a Dragon:ofand the Untold Story of the Epic Series, in uscita negli Stati Uniti il 6 ottobre, racconta attraverso le testimonianze dei diretti interessati il dietro le quinte di 15 anni di lavorazione della produzione dei record, dagli incontri preliminari all’epico finale passando per molteplici difficoltà realizzative e tanti altri retroscena. Fra gli ...

ZZiliani : Nella foto AP: Maradona consola Pelè appena informato di aver perso il sondaggio di Sky Sport Italia sul più forte… - rubio_chef : Nel 1982 Israele???? devastò il Libano???? con bombe a grappolo e al fosforo, causando 20K vittime civili. Come se non… - chetempochefa : “Buon lavoro per quello che sarà il nostro viaggio insieme” Per festeggiare il compleanno di #CTCF, in attesa dell… - gioacchinobelli : @CattivissimaCat Che aveva sempre un nome... Per esempio ai tempi del liceo c'era CANNELONGA i panini di questi sono passati alla storia ?????? - flego17 : RT @Rainbowhale__: Luglio 2020 Ancona. ??Foto Backstage del video realizzato per la rivista “Vela e Motore”. ?? -