La Roma brucia Lazio e Inter, fatta per Kumbulla. Smalling e Izzo restano in corsa (Di martedì 15 settembre 2020) Netta accelerata della Roma per Marash Kumbulla. I giallorossi hanno scelto il difensore centrale del Verona come rinforzo per la retroguardia di Fonseca. Sembrano beffate, dunque, Lazio e Inter, che da tempo seguivano il calciatore. Per Smalling la trattativa col Manchester United è ancora in salita e per Izzo il Torino non vuole la formula del prestito con riscatto ma un conguaglio immediato. Ecco perché è spuntata la terza soluzione, anche se le prime due non sono tramontate del tutto e la Roma potrebbe accogliere anche un altro centrale difensivo. Kumbulla arriverebbe nella Capitale in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni, 7 dei quali potrebbero essere quelli del riscatto di Cetin, in prestito ai ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Netta accelerata dellaper Marash. I giallorossi hanno scelto il difensore centrale del Verona come rinforzo per la retroguardia di Fonseca. Sembrano beffate, dunque,, che da tempo seguivano il calciatore. Perla trattativa col Manchester United è ancora in salita e peril Torino non vuole la formula del prestito con riscatto ma un conguaglio immediato. Ecco perché è spuntata la terza soluzione, anche se le prime due non sono tramontate del tutto e lapotrebbe accogliere anche un altro centrale difensivo.arriverebbe nella Capitale in prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni, 7 dei quali potrebbero essere quelli del riscatto di Cetin, in prestito ai ...

CalcioWeb : La #Roma brucia #Lazio e #Inter, fatta per #Kumbulla. Ma le piste #Smalling e #Izzo restano in piedi - - AntonioSann1926 : @GA7_Official Leggo a dx e a sx ke i soldi della #Roma per #Milik sono ottimi. Un po’ secondo me ci brucia darlo “q… - UserQuidam : @angzarre @PoliticaPerJedi @virginiaraggi Rilassati. Roma il rogo ce l'ha già avuto. Ora arriva una che può declama… - vallant80 : RT @Danilo_Sant65: “Roma Brucia” twitta @GeorgePapa19 testimone chiave dello #Spygate - mofornari1 : RT @Danilo_Sant65: “Roma Brucia” twitta @GeorgePapa19 testimone chiave dello #Spygate -

Ultime Notizie dalla rete : Roma brucia Roma brucia ancora, incendi a Nuovo Salario e Rocca Cencia: bruciano sterpaglie e fumo tra i palazzi RomaToday Calciomercato Roma, accelerata per Kumbulla: i dettagli

Dopo che si è concretizzato in pratica la possibilità di non vedere più in giallorosso Smalling, la Roma ha virato in maniera concreta sull'alternativa: Marash Kumbulla. Il centrale albanese del Veron ...

Proteste a Bengasi, il governo si dimette. Haftar ricatta Roma

La Libia è una pentola a pressione sul punto di scoppiare. Le proteste di agosto in Tripolitania contro le condizioni di vita precarie, la crisi energetica e il malgoverno erano state un’avvisaglia. Q ...

Il presidente dell’Irbm di Pomezia: “Entro l’anno 2 milioni di dosi del vaccino. Bruciate le tappe, ma sarà sicuro”

Basta una battuta di Piero Di Lorenzo, presidente della Irbm di Pomezia, per capire quali aspettative si concentrano sul lavoro che il centro di ricerca italiano sta facendo per mettere a punto il vac ...

Dopo che si è concretizzato in pratica la possibilità di non vedere più in giallorosso Smalling, la Roma ha virato in maniera concreta sull'alternativa: Marash Kumbulla. Il centrale albanese del Veron ...La Libia è una pentola a pressione sul punto di scoppiare. Le proteste di agosto in Tripolitania contro le condizioni di vita precarie, la crisi energetica e il malgoverno erano state un’avvisaglia. Q ...Basta una battuta di Piero Di Lorenzo, presidente della Irbm di Pomezia, per capire quali aspettative si concentrano sul lavoro che il centro di ricerca italiano sta facendo per mettere a punto il vac ...