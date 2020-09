Khedira rientra in gruppo

Leggi su giornal

(Di martedì 15 settembre 2020) Dopo il giorno di riposto concesso dal mister Andrea Pirlo la Juventus torna a lavoro in vista della prima di campionato contro la Sampdoria. In campo si rivede Samiche di rientro dall’ultimo infortunio ha lavorato parzialmente con tutto il. Ilguidato da Andrea Pirlo ha prima lavorato sulla parte atletica e poi sul possesso palla per poi terminare la seduta con una partitella. Nelle ultime ore girano voci di un’operazione di Paratici con Samiper risolvere il contratto consensualmente in quanto il tedesco nonnel nuovo progetto tecnico. Giornal.it.