Imbarazzo a Live non è la D’Urso, Barbara dimentica il nome di un’ospite, sul web: “Mai vista così in difficoltà” (Di martedì 15 settembre 2020) Domenica 13 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Live non è la D’Urso con a capo Barbara. Durante il primo blocco televisivo, però, la conduttrice si è trovata a vivere un momento un po’ imbarazzante. Mentre era intenta a presentare gli ospiti del primo talk della serata, la conduttrice ha dimenticato il nome di una donna presente nel parterre. La scena è stata certamente notata dal pubblico da casa che, infatti, non ha esitato a commentare la cosa sui social. La gaffe di Barbara D’Urso a Live Durante la parte iniziale di Live non è la D’Urso, Barbara si è trovata a vivere un momento di difficoltà. Dopo la pausa di diversi mesi, pare che la ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 15 settembre 2020) Domenica 13 settembre è andata in onda la prima puntata della nuova stagione dinon è la D’Urso con a capo. Durante il primo blocco televisivo, però, la conduttrice si è trovata a vivere un momento un po’ imbarazzante. Mentre era intenta a presentare gli ospiti del primo talk della serata, la conduttrice hato ildi una donna presente nel parterre. La scena è stata certamente notata dal pubblico da casa che, infatti, non ha esitato a commentare la cosa sui social. La gaffe diD’Urso aDurante la parte iniziale dinon è la D’Urso,si è trovata a vivere un momento di difficoltà. Dopo la pausa di diversi mesi, pare che la ...

