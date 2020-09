Il video pubblicato da Salvini che mostra degli studenti mentre giocano all’autoscontro con i banchi a rotelle è del 2017 (Di martedì 15 settembre 2020) Martedì 15 settembre la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 14 settembre sui canali social del leader della Lega Matteo Salvini (qui e qui). Il post oggetto della nostra verifica contiene un video che immortala alcuni studenti mentre giocano all’autoscontro con i banchi a rotelle, e un commento scritto da Salvini che recita «- #Azzolinabocciata». Il riferimento è alle polemiche scoppiate in seguito all’annuncio della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina di voler acquistare banchi dotati di rotelle (ci eravamo occupati della vicenda in modo ... Leggi su facta.news (Di martedì 15 settembre 2020) Martedì 15 settembre la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via Facebook che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un postil 14 settembre sui canali social del leader della Lega Matteo(qui e qui). Il post oggetto della nostra verifica contiene unche immortala alcuniall’autoscontro con i, e un commento scritto dache recita «- #Azzolinabocciata». Il riferimento è alle polemiche scoppiate in seguito all’annuncio della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina di voler acquistaredotati di(ci eravamo occupati della vicenda in modo ...

giornalettismo : Sui social è stato pubblicato un video in cui si vedono alcuni ragazzi 'giocare' con i #banchiarotelle facendo 'aut… - MinisteroSalute : Pubblicato il report del monitoraggio #Covid19 per la settimana dal 31 agosto al 6 settembre. 'Nuovo aumento dei… - SimoneGiani2 : Insomma #Salvini ha pubblicato un video di qualche anno fa per screditare la ministra Azzolina e le scuole italiane…

