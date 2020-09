Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck e la notte difficile: 'Me ne vado e torno a casa' (Di martedì 15 settembre 2020) 'Me ne vado', ha minacciato Patrizia De Blanck , neo inquilina della casa del , dopo aver trascorso una notte difficile. La contessa non ha dormito e questa mattina si è lamentata con i compagni d'... Leggi su leggo (Di martedì 15 settembre 2020) 'Me ne', ha minacciatoDe, neo inquilina delladel , dopo aver trascorso una. La contessa non ha dormito e questa mattina si è lamentata con i compagni d'...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - MarioManca : L'isolamento dal mondo esterno doveva essere uno dei principi fondamentali per la costruzione del «Grande Fratello»… - loukisstab : RT @lelehemmxx: a quanto pare le uniche a non vedere il grande fratello siamo io ed io. - Viotta82 : @Nico111179 Beh non è un semplice telefilm... Ma storie tratte dai libri di Camilleri??E comunque il paragone con i… -