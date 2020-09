“È già fidanzato!”. UeD, bufera sul programma: la segnalazione sul corteggiatore gela Maria De Filippi (Di martedì 15 settembre 2020) Da poco più di sette giorni è ricominciata la nuova stagione di ‘Uomini e Donne’. Le polemiche e i litigi tra Gemma Galgani, Nicola Vivarelli e Valentina Autiero sono stati grandi protagonisti finora, così come gli interventi a gamba tesa di Tina Cipollari nei confronti della dama torinese. Ma adesso è spuntata fuori un’altra notizia, che se confermata, avrebbe del clamoroso. Si tratta di una segnalazione che il programma dovrà analizzare in merito ad un corteggiatore di Sophie e Jessica. Quindi, parliamo del Trono Classico e in particolare del giovane Davide Benincasa. La popolare influencer Deianira Marzano ha infatti saputo che lui continua a inserire foto e video sui social network insieme ad una ragazza, che sarebbe la sua fidanzata. E in seguito è giunta un’altra ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Da poco più di sette giorni è ricominciata la nuova stagione di ‘Uomini e Donne’. Le polemiche e i litigi tra Gemma Galgani, Nicola Vivarelli e Valentina Autiero sono stati grandi protagonisti finora, così come gli interventi a gamba tesa di Tina Cipollari nei confronti della dama torinese. Ma adesso è spuntata fuori un’altra notizia, che se confermata, avrebbe del clamoroso. Si tratta di unache ildovrà analizzare in merito ad undi Sophie e Jessica. Quindi, parliamo del Trono Classico e in particolare del giovane Davide Benincasa. La popolare influencer Deianira Marzano ha infatti saputo che lui continua a inserire foto e video sui social network insieme ad una ragazza, che sarebbe la sua fidanzata. E in seguito è giunta un’altra ...

Zitacida : @glifoscillante Ma deficiente io e il mio fidanzato abbiamo già raggiunto uno dei numeri indicati e siamo io 26 lui… - Hopingforthebe3 : RT @mikysunny: 'È fidanzato, anche Zelletta è fidanzato, ma non mi dava così fastidio.' Tommaso che sgancia già qualche frecciatina a Mass… - ilariyamattei : Io mentre guardo un film vintage: Carino dell'attore chissà se é fidanzato Sempre io: Oh ma é sposato e ha due fig… - sounaciambella : 451 tocchi sul mio fidanzato e lo conoscono già bene, bha - uffailnick1 : E con una mamma che SI LAMENTA che il fidanzato della figlia 15 enne non 'l'ha ancora scopata', ho già fatto giorn… -

Ultime Notizie dalla rete : già fidanzato” Caivano, Maria Paola morta per «un incidente»: la difesa di Michele Gaglione Corriere della Sera