Cosa hanno scoperto gli scienziati su Venere | in due minuti

Si chiama fosfina ed è una molecola che, se riscontata nell'atmosfera di un pianeta, può rappresentare una traccia dell'esistenza di forme di vita. Il pianeta in questione, ormai è noto, è Venere : come hanno spiegato gli scienziati coinvolti nella scoperta, per ora però si tratta solo di un'ipotesi e potrebbero esserci altre spiegazioni all'esistenza della fosfina nell'atmosfera del nostro vicino di casa del sistema solare. Per chi si fosse perso la notizia, ecco un video realizzato e publicato dall'Eso per recuperare e approfondire, in una manciata di secondi, questo fatto così intrigante. (Credit video: Eso)

Ultime Notizie dalla rete : Cosa hanno Santa diplomazia. Ecco di cosa hanno discusso Di Maio e il ministro del Vaticano Formiche.net Alberto Angela: 20 anni di 'Ulisse', sempre dalla parte del pubblico. "Mai temere il futuro"

Vent’anni di divulgazione, in un panorama televisivo che è cambiato: Ulisse festeggia un compleanno importante; torna dal 16 settembre su Rai 1 con Alberto Angela sempre più entusiasta: “Diciamo che l ...

La scuola a distanza? Ecco perché non è una soluzione

La scuola a distanza, imposta dal lockdown, ha fatto molto discutere. C'è chi vi ha visto un'anteprima di futuro dell'istruzione, un futuro basato principalmente sulle nuove tecnologie. C'è chi, invec ...

Cosa ci aspettiamo dalla conferenza Ps5 del 16 Settembre?

La console war è entrata nel vivo e Sony ha deciso di rispondere a Microsoft durante la conferenza Ps5 prevista per domani sera. Sarà possibile seguire la presentazione attraverso i canali social di ...

