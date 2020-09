Conte, visita a sorpresa agli studenti di Norcia (Di martedì 15 settembre 2020) “Cosa studiate? Ah filosofia, una delle mie materie preferite”. Così il premier Giuseppe Conte ha esordito nel corso della visita a sorpresa all’istituto Battaglia di Norcia. Gli studenti sono tornati nelle aule dopo quattro anni, passati a studiare nelle scuole container a seguito del terremoto del 2016. Un ritorno festeggiato al grido di ‘viva la scuola!”. “È bello vedere che anche a livello europeo abbiano chiamato il grande piano di intervento per i paesi più sofferenti ‘Next generation eu’, è un progetto per voi “, ha detto Conte agli studenti, fatti uscire per l’occasione nel cortile della scuola, dove hanno incontrato il premier. “Tutti ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 settembre 2020) “Cosa studiate? Ah filosofia, una delle mie materie preferite”. Così il premier Giuseppeha esordito nel corso dellaall’istituto Batta di. Glisono tornati nelle aule dopo quattro anni, passati a studiare nelle scuole container a seguito del terremoto del 2016. Un ritorno festeggiato al grido di ‘viva la scuola!”. “È bello vedere che anche a livello europeo abbiano chiamato il grande piano di intervento per i paesi più sofferenti ‘Next generation eu’, è un progetto per voi “, ha detto, fatti uscire per l’occasione nel cortile della scuola, dove hanno incontrato il premier. “Tutti ...

fattoquotidiano : Conte visita a sorpresa una scuola a Norcia: per gli studenti è il primo giorno nell’istituto dopo il terremoto del… - Palazzo_Chigi : Domani, martedì 8 settembre, il Presidente @GiuseppeConteIT si recherà in visita a Beirut (Libano) per incontri ist… - SilvanoPravato : RT @fattoquotidiano: Conte visita a sorpresa una scuola a Norcia: per gli studenti è il primo giorno nell’istituto dopo il terremoto del 20… - RaiNews : Visita a sorpresa del Presidente del Consiglio all'istituto superiore Battaglia #scuola - italiaserait : Conte, visita a sorpresa agli studenti di Norcia -