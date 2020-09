Apre un sms e gli rubano 55mila euro | la truffa di 2 hacker napoletani

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSassari – Con un sms ingannevole sono riusciti ad accedere al conto corrente online di un cittadino di Sassari e si sono appropriati di. Duedi 44 e 47 anni sono stati denunciati per. Gli agenti della squadra mobile della Questura di Sassari li hanno rintracciati in seguito alla denuncia della vittima. Tramite un sms trappola, i due hanno carpito le credenziali di accesso al conto online della vittima col metodo “Swap fraud”, una tecnica di attacco che consente di avere accesso a un numero di telefono e violare i servizi online che usano il numero di telefono per l’autenticazione. Il malcapitato ha aperto il messaggio, consentendo aitori di appropriarsi dei suoi dati personali e delle sue coordinate ...