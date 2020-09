Vicenza Avvocatura | protocollo di intesa con la Provincia per un comando a tempo parziale

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 14 settembre 2020) La giunta ha approvato ilditra il Comune die ladiper il collocamento in posizione didell’avvocato Paolo Balzani, dirigente dell’areadella, fino al 31 dicembre. Il provvedimento si è reso necessario per coprireraneamente il posto vacante di dirigente avvocato da assegnare al servizio “” nelle more della conclusione della procedura concorsuale indetta a fine marzo.