Università, il Miur premia Unisa: finanziamento aumentato di 4,8 mln (Di lunedì 14 settembre 2020) "Dopo una fase così critica e impegnativa per tutto il sistema universitario, apprendere questa notizia ci dà fiducia per il futuro. Il significativo incremento di risorse ministeriali a favore della nostra Università è un risultato importante, che riconosce il positivo stato di salute della didattica e della ricerca dell'Ateneo. Hanno inciso su questo valore l'aumento di studenti regolari, l'efficacia delle azioni di miglioramento continuo della qualità dell'offerta formativa e delle produzioni scientifiche". Così il rettore dell'Università di Salerno, Vincenzo Loia, nell'annunciare il più 4,14% del Fondo di finanziamento Ordinario (FFO) ottenuto dall'Ateneo per l'anno 2020. Il ministero dell'Università e della Ricerca premia

