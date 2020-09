Su alcuni smartphone Immuni non ha verificato i contatti a rischio (Di lunedì 14 settembre 2020) (Foto: Nicolò Campo/Sipa USA)Un bug di Immuni ha impedito ad alcuni utenti di sfruttare appieno il sistema di tracciamento dei contatti trascurando il meccanismo di controllo utile a verificare se l’utente sia entrato in contatto con un soggetto riscontrato positivo al coronavirus. L’anomalia dell’app di contact tracing italiana è stata scoperta da La Repubblica che, notando un blocco dei controlli dei contatti per 12 giorni continuativi, ha immediatamente segnalato il bug agli sviluppatori. Il difetto si verificherebbe solamente in alcuni modelli di smartphone che montano il sistema operativo Android, bloccando a tratti i controlli di esposizione che l’applicazione sfrutta. Immuni, come le altre applicazioni di tracciamento dei ... Leggi su wired (Di lunedì 14 settembre 2020) (Foto: Nicolò Campo/Sipa USA)Un bug diha impedito adutenti di sfruttare appieno il sistema di tracciamento deitrascurando il meccanismo di controllo utile a verificare se l’utente sia entrato in contatto con un soggetto riscontrato positivo al coronavirus. L’anomalia dell’app di contact tracing italiana è stata scoperta da La Repubblica che, notando un blocco dei controlli deiper 12 giorni continuativi, ha immediatamente segnalato il bug agli sviluppatori. Il difetto si verificherebbe solamente inmodelli diche montano il sistema operativo Android, bloccando a tratti i controlli di esposizione che l’applicazione sfrutta., come le altre applicazioni di tracciamento dei ...

MilanoCitExpo : Su alcuni smartphone Immuni non ha verificato i contatti a rischio #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - panapp : @la_rospa Cioè allega attributi di testo alle immagini, oppure riconosce il testo nelle immagini raster (come già f… - Massimoguerrera : @gabrielepx #immuni #immuniapp #appimmuni #swisscovid per estr. intendo una persona per strada, un hacker, non un’… - Massimoguerrera : #immuni #swisscovid spiegata bene,c'è anche il link al video con la vulnerabilità di questi sistemi di tracciamento… - CheccoCasano : @francescaferraz @OfficialASRoma @ASRomaEN Fosse solo sessismo, in alcuni casi sono proprio decerebrati dietro uno… -