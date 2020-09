“Stavo per impiccarmi”. Choc a ‘Live non è la D’Urso’, la confessione dell’ospite fa calare il gelo in studio (Di lunedì 14 settembre 2020) Partenza con il botto per Barbara D’Urso, nella prima puntata della nuova stagione di ‘Live’ infatti non sono mancati i colpi di scena. Tanti gli ospiti in studio, da Fabrizio Corona a Angela Mondello fino a Gina Lollobrigida: a 93 anni ancora signora del cinema italiano. Gina Lollobrigida, dopo un’estate molto travagliata, è tornata a parlare dell’affair Rigau, del matrimonio e del ruolo che Andrea Piazzolla ricopre nella sua vita, ma è stato l’assistente Andrea Piazzolla ad averla spiazzata. Andrea Piazzola che, lo scorso luglio era stato rinviato a giudizio per circonvenzione di incapace intentata dal figlio della diva Milko Skofic e dal nipote Dimitri. “Questo rinvio a giudizio per me è una grande opportunità dove finalmente potrò iniziare a chiarire tante cose”, aveva detto. Il gup ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) Partenza con il botto per Barbara D’Urso, nella prima puntata della nuova stagione di ‘Live’ infatti non sono mancati i colpi di scena. Tanti gli ospiti in, da Fabrizio Corona a Angela Mondello fino a Gina Lollobrigida: a 93 anni ancora signora del cinema italiano. Gina Lollobrigida, dopo un’estate molto travagliata, è tornata a parlare dell’affair Rigau, del matrimonio e del ruolo che Andrea Piazzolla ricopre nella sua vita, ma è stato l’assistente Andrea Piazzolla ad averla spiazzata. Andrea Piazzola che, lo scorso luglio era stato rinviato a giudizio per circonvenzione di incapace intentata dal figlio della diva Milko Skofic e dal nipote Dimitri. “Questo rinvio a giudizio per me è una grande opportunità dove finalmente potrò iniziare a chiarire tante cose”, aveva detto. Il gup ...

