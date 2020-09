Show di Fabrizio Corona a Live: ci prova con Barbara d’urso, smonta Asia Argento (Di lunedì 14 settembre 2020) Fabrizio Corona e l’amore…L’imprenditore è single, come ha spiegato nella puntata di Live-Non è la d’Urso in onda il 13 settembre 2020 ma non gli dispiacerebbe corteggiare Barbara d’Urso. Nella parte più simpatica della puntata, Corona ha raccontato: “Sono stato in camerino da Barbara d’Urso, come lei diceva prima e devo dire che non avevo mai visto prima una donna di 65 anni così bella e così in forma, complimenti” ha detto l’ex re dei Paparazzi. La d’Urso ha subito ricordato che di anni ne ha 63 ma che lo ringrazia per questi complimenti. Fabrizio Corona CI prova CON Barbara D’URSO MA ARRIVA IL 2 DI ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 settembre 2020)e l’amore…L’imprenditore è single, come ha spiegato nella puntata di-Non è la d’Urso in onda il 13 settembre 2020 ma non gli dispiacerebbe corteggiared’Urso. Nella parte più simpatica della puntata,ha raccontato: “Sono stato in camerino dad’Urso, come lei diceva prima e devo dire che non avevo mai visto prima una donna di 65 anni così bella e così in forma, complimenti” ha detto l’ex re dei Paparazzi. La d’Urso ha subito ricordato che di anni ne ha 63 ma che lo ringrazia per questi complimenti.CICOND’URSO MA ARRIVA IL 2 DI ...

Massimi47715989 : Livenonèladurso triste vedere la regina dei salotti e dei talk-show dover invitare Fabrizio Corona per fare audienc… - Unngenant : 3 of 5 stars to Le storie n. 31 by Fabrizio Accatino - emanuele68 : RT @GraziaCheNuota: On page 222 of 336 of Tutte le canzoni, by Fabrizio De André - GraziaCheNuota : On page 222 of 336 of Tutte le canzoni, by Fabrizio De André -