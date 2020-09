Rai - La priorità in entrata è un centrocampista: se parte Koulibaly, assalto a Veretout (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Napoli continua a chiedere circa 75 milioni di euro per dismettere Kalidou Koulibaly, ma né PSG né Manchester City per ora arrivano a tanto. Il mercato in entrata ruota tutto attorno all'eventuale cessione del centrale senegalese. Leggi su tuttonapoli (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Napoli continua a chiedere circa 75 milioni di euro per dismettere Kalidou, ma né PSG né Manchester City per ora arrivano a tanto. Il mercato inruota tutto attorno all'eventuale cessione del centrale senegalese.

