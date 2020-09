Montessori | giocando s’impara

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 14 settembre 2020) «Il gioco è il lavoro del bambino», diceva Maria Montessori all’inizio del Novecento, quando ancora – forse – non immaginava che il suo rivoluzionario approccio all’educazione avrebbe formato milioni di studenti in tutto il mondo. E contribuito al successo di personaggi come Jeff Bezos e Bill Gates, George Clooney e Taylor Swift, solo per citare alcuni nomi recenti. Certo, negli ultimi tempi le scuole montessoriane hanno avuto un boom d’iscrizioni anche grazie a testimonial d’eccezione come i principini d’Inghilterra. Al di là del trend tuttavia è indubbio che il celebre metodo continui a destare interesse, soprattutto ora che si festeggiano i centocinquant’anni dalla nascita della pedagogista italiana.